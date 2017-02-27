Василий Карасёв: цель «Зенита» – постараться выиграть Еврокубок

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф Еврокубка с «Локомотивом-Кубань».«Локомотив» сейчас очень хорошо играет как в защите, так и в нападении. У них длинная «скамейка» запасных, много баскетболистов, способных решить исход матча. В этом есть определённая сложность – никогда не знаешь, от кого ждать опасности. К тому же у краснодарцев будет преимущество своей площадки.Мы готовимся к бескомпромиссной борьбе, нам важно одержать победу в первом выездном матче. Всё будет зависеть от настроя, от того, в какой форме мы подойдём к этой серии. Наша цель в нынешнем сезоне – пройти как можно дальше, постараться выиграть Еврокубок», – приводят слова Карасёва «Известия».