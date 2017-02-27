Швед: в этом году чемпионат Еврокубка стал намного лучше

Защитник «Химок»поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Еврокубка с «Валенсией».«В этом году чемпионат Кубка Европы стал намного лучше, чем прежде, поскольку в чемпионате Евролиги сейчас участвуют лишь 16 команд, и клубы, которые в прошлом сезоне там выступали, сейчас борются в Еврокубке. В четвертьфинале нам предстоит встреча с такой хорошей командой, как «Валенсия». Против них тяжело играть, особенно на выезде, но мы отправляемся туда не просто так. Посмотрим, как всё в итоге сложится».Как любая испанская команда, «Валенсия» играет в силовой, агрессивный, контактный баскетбол. Они отлично играют дома, а их болельщики здорово их поддерживают. «Валенсия» любит быстрый баскетбол, и они только что обыграли «Барселону» в Кубке Испании. Это говорит о них как об очень хорошей команде, которая демонстрирует высочайший уровень», — цитирует Шведа официальный сайт Еврокубка.