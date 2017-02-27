Вяльцев: ключ к победе над «Валенсией» — жёсткая защита

Защитник «Химок»поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка Европы с «Валенсией», который состоится 28 февраля в Испании.«От матча жду борьбы, в которой мы должны одержать верх. «Валенсия» — сильный соперник, с которым мы встречаемся не первый раз. Стартовый матч они играют дома при своих болельщиках, которые будут гнать вперёд свою команду. У испанцев хороший состав, я бы отметил Томаса и Сикму. Будет серьёзное противостояние, но мы обязаны побеждать. Ключ к этому — жёсткая защита, выполнение установок тренера, а также мы не должны упускать свои шансы в атаке», — цитирует Вяльцева официальный сайт клуба.