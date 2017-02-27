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Вяльцев: ключ к победе над «Валенсией» — жёсткая защита

27 февраля 2017, понедельник. 17:03. Баскетбол
Защитник «Химок» Егор Вяльцев поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Кубка Европы с «Валенсией», который состоится 28 февраля в Испании.

«От матча жду борьбы, в которой мы должны одержать верх. «Валенсия» — сильный соперник, с которым мы встречаемся не первый раз. Стартовый матч они играют дома при своих болельщиках, которые будут гнать вперёд свою команду. У испанцев хороший состав, я бы отметил Томаса и Сикму. Будет серьёзное противостояние, но мы обязаны побеждать. Ключ к этому — жёсткая защита, выполнение установок тренера, а также мы не должны упускать свои шансы в атаке», — цитирует Вяльцева официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Валенсия БК Химки Егор Вяльцев
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