«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию», Дюрант набрал 27 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» добыл победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 119:108 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрант, набравший 27 очков. На счету Клэя Томпсона 21 очко, у Стивена Карри — 19. За «Филадельфию» 21 очко набрал Дарио Шарич, 16 — Джеральд Хендерсон.
Эта победа стала для «Уорриорз» четвёртой кряду и седьмой в последних восьми матчах.