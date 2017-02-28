Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Индиане»

«Индиана Пэйсерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 117:108 в пользу гостей. По ходу первой половины преимущество «Хьюстона» достигало 17 очков, однако для итоговой победы «Рокетс» этого не хватило.
Самым результативным у «Индианы» стал Джефф Тиг, набравший 25 очков. Ещё 17 очков в активе Родни Стаки. За «Хьюстон» 28 очков набрал Лу Уильямс, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 передач.