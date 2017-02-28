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175 лет назад 2016
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Тодорович: разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам

28 февраля 2017, вторник. 11:43. Баскетбол
Центровой «Химок» Марко Тодорович рассказал о работе с главным тренером команды Душко Ивановичем.

«Привыкла ли команда к жёстким требованиям тренера? Все знают философию Ивановича. У него своя манера подготовки к матчам, общения с игроками и персоналом, поведения непосредственно по ходу встречи. Он не зря считается высококлассным специалистом, ведь где бы он ни работал, везде приносил результат. А если методы дают результат, как можно на них жаловаться?

У нас всех одна цель – победа. Если ты хочешь добиться чего-то, нужно разделять идеи тренера. В ином случае – никаких шансов на успех у тебя не будет. Иногда наставник может выбрать не лучшую тактику, но если игроки в него верят, у них обязательно всё получится. Что до меня, я разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам, но, как и любой другой спортсмен, не могу соглашаться с тренером во всём (смеётся)», – передаёт слова Тодоровича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Душко Иванович
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