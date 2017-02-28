Тодорович: разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам

Центровой «Химок»рассказал о работе с главным тренером команды«Привыкла ли команда к жёстким требованиям тренера? Все знают философию Ивановича. У него своя манера подготовки к матчам, общения с игроками и персоналом, поведения непосредственно по ходу встречи. Он не зря считается высококлассным специалистом, ведь где бы он ни работал, везде приносил результат. А если методы дают результат, как можно на них жаловаться?У нас всех одна цель – победа. Если ты хочешь добиться чего-то, нужно разделять идеи тренера. В ином случае – никаких шансов на успех у тебя не будет. Иногда наставник может выбрать не лучшую тактику, но если игроки в него верят, у них обязательно всё получится. Что до меня, я разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам, но, как и любой другой спортсмен, не могу соглашаться с тренером во всём», – передаёт слова Тодоровича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.