Тодорович: «Валенсия» – один из фаворитов Еврокубка

Центровой «Химок»считает, что «Валенсия» является одним из главных фаворитов на победу в Еврокубке.«Я хорошо знаю «Валенсию». Они растили тех игроков, что сейчас защищают цвета команды на протяжении последних лет, теперь они – одни из фаворитов Еврокубка. Я смотрел их матчи в Кубке Испании. «Валенсия» обыграла «Гран Канарию», затем «Барселону», а потом чуть было не одолела «Реал».За счёт чего им это удалось? У них очень сбалансированный состав, при этом нет звёзд, привыкших перетягивать одеяло на себя. Редко какой игрок «Валенсии» набирает больше 20 очков за матч. Каждый знает, что от него требуется, и чётко следует тренерской установке. К слову о тренере – Педро Мартинес – опытный специалист, который прекрасно понимает возможности своих подопечных. А возможности у них немалые. Думаю, в этом всё дело», – передаёт слова Тодоровича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.Напомним, что «Химки» встретятся с «Валенсией» в четвертьфинале Еврокубка.