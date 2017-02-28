Пау Газоль: «Сан-Антонио» не нужен игрок, набирающий по 30 очков за матч

Центровой «Сан-Антонио Спёрс»рассказал об особенности техасского клуба.«Этой команде не нужен игрок, который будет набирать по 30 очков за матч. Мы сбалансированы. У нас есть много игроков, которые умеют набирать очки. Вы должны отказаться от каких-то личных целей, чтобы ваша команда получила преимущество», – приводит слова Газоля San Antonio Express-News.На данный момент самым результативным игроком «Спёрс» является форвард, который набирает в среднем по 25,8 очка за игру.