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175 лет назад 2016
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Сет Карри: не выхожу на паркет с мыслью, что мне нужно выйти из-под тени Стивена

28 февраля 2017, вторник. 14:48. Баскетбол
Защитник «Даллас Маверикс» Сет Карри признался, что он привык к тому, что люди всегда сравнивают его с братом Стивеном Карри, который является лидером «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я не выхожу на паркет каждый вечер с мыслью, что мне нужно выйти из-под тени Стивена, и не злюсь, когда люди упоминают его имя, говоря обо мне. Что есть, то есть. Я мирился с этим на протяжении всей моей жизни. Я привык к этому», – приводит слова Карри ESPN.

В этом сезоне Сет проводит на площадке по 28,7 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,8 передачи, 2,6 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Сет Карри Стивен Карри
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