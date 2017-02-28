Сет Карри: не выхожу на паркет с мыслью, что мне нужно выйти из-под тени Стивена

Защитник «Даллас Маверикс»признался, что он привык к тому, что люди всегда сравнивают его с братом, который является лидером «Голден Стэйт Уорриорз».«Я не выхожу на паркет каждый вечер с мыслью, что мне нужно выйти из-под тени Стивена, и не злюсь, когда люди упоминают его имя, говоря обо мне. Что есть, то есть. Я мирился с этим на протяжении всей моей жизни. Я привык к этому», – приводит слова Карри ESPN.В этом сезоне Сет проводит на площадке по 28,7 минуты, собирая коллекцию из 12,3 очка, 2,8 передачи, 2,6 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.