В. Карасёв: «Локо» выдавил нас из-под кольца, заставив бросать из-за дуги

Главный тренер «Зенита»прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива-Кубань» (52:75) в первом четвертьфинальном матче Еврокубка.«Тренировать и говорить – это одно, а играть – совсем другое. Мы не справились без Тиммы. «Локомотив» выдавил нас из-под кольца, заставив бросать из-за дуги. Попытки были неудачными – бросали или через руку, или не те исполнители. Ключом к победе стала прекрасная защита «Локомотива».Внутренних проблем нет, хотя будем разбираться, почему некоторые ребята совсем не играли. Хотя это всё следствия агрессивного стиля соперника. Некоторые у нас в составе провели на площадке больше, чем привыкли, поэтому имела место и усталость.В следующем матче мы должны показать другой уровень самоотдачи. Мы прекрасно знали, что «Локомотив» играет много смен, но ничего не смогли с этим поделать. Нам нужно будет ускорить игру и агрессивнее действовать в обороне. На данный момент мы в позиционной игре «Локо» уступаем.В перерыве просил игроков лучше действовать в защите и изменить акценты в атаке. В силу ряда факторов моя установка не особо дошла до игроков.Понятно, что Тимма – один из лидеров и добавил бы мощи под кольцом. Пришлось переводить Уайта на позицию третьего номера, где он смотрится не так хорошо. Сроки восстановления Янниса пока не известны», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.