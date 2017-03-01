«Голден Стэйт» проиграл «Вашингтону» и потерял Дюранта

«Вашингтон Уизардс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 112:108 в пользу хозяев. Отметим, что в самом дебюте матча «Уорриорз» потеряли форварда Кевина Дюранта, который получил травму колена в столкновении с центровым своей команды Зазой Пачулией.
Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, на счету которого 25 очков. Маркиф Моррис набрал 22 очка, Джон Уолл оформил дабл-дабл из 12 очков и 19 передач. Боян Богданович набрал 16 очков. В составе «Голден Стэйт» 25 очков набрал Стивен Карри, 16 — у Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 передач.