Дженнингс договорился о контракте с «Вашингтоном»

Разыгрывающийдостиг устной договорённости с «Вашингтон Уизардс» о подписании контракта до конца текущего сезона, сообщает ESPN. Официально заключить соглашение Дженнингс сможет после того, как завершит все формальности, связанные с расторжением договора с «Нью-Йорк Никс». Игрок сам попросил об уходе из «Нью-Йорка», желая выступать за команду, претендующую на выход в плей-офф.В нынешнем сезоне 27-летний разыгрывающий набирает по 8,6 очка и отдаёт по 4,9 передачи за 25 минут в среднем за игру.