«Голден Стэйт» подпишет контракт с Мэттом Барнсом

«Голден Стэйт» подготовил замену травмированному лёгкому форварду, договорившись о контракте до конца сезона с выступающим на той же позиции, сообщает ESPN. При этом «Голден Стэйт» придётся отказаться от планов подписать соглашение с разыгрывающим Хосе Кальдероном.36-летний форвард ранее расторг договор с «Мемфис Гриззлиз», за который выступал с начала сезона. В текущем регулярном чемпионате он набирал по 7,6 очка и совершал по 5,4 подбора за 25 минут в среднем за игру.