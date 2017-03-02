Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в игре с «Бостоном»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Брюинз» на домашнем паркете одолел «Кливленд Кавальерс» со счётом 103:99.Матч прошёл в равной борьбе, а его исход определился в концовке заключительной четверти. Победу хозяевам принесли точные штрафные броски, в то время как «Кавальерс» за последние 38 секунд не провели ни одной результативной атаки.Самым результативным игроком встречи стал Томас, набравший 31 очков. В составе «Кливленда» лучшими оказались, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач, а также— 28 очков.