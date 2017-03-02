«Атланта» оказалась сильнее «Далласа», Барнс набрал 25 очков, Миллсэп — 18

В матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на домашнем паркете выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 100:95.«Атланта» завершила первую половину с перевесом в 11 очков, но после перерыва позволила соперникам восстановить равновесие. «Маверикс» даже повели в счёте 95:94, но провалили концовку матча.Самыми результативными игроками встречи сталииз «Далласа», набравшие соответственно 25 и 21 очко. В составе победителей стоит отметить, оформившего дабл-дабл из 18 очков и 10 передач, и— 18 очков.