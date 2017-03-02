Ведищев: «Локомотив» хочет выиграть Еврокубок и дойти до финала Единой лиги ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань»рассказал о целях клуба на концовку сезона.«Учитывая сокращение команд в Евролиге с 24 до 16, выпавшие из турнира 8 грандов – все участвуют в розыгрыше Еврокубка, в том числе и мы. Автоматическая конкуренция и амбиции клубов-участников очень высоки. В итоге победитель будет один.Что касается Единой лиги ВТБ, то это одна из сильнейших Лиг в Европе, где участвует нынешний обладатель титула чемпиона Европы и ещё ряд титулованных и амбициозных команд. Естественно, что и здесь всё непросто.Конечно, мы хотим выиграть Еврокубок и дойти до финала Единой лиги ВТБ. Здесь всё будет зависеть от того, насколько игроки «Локомотива» готовы в решающие моменты матчей проявлять свои лучшие качества», — цитирует Ведищева сайт клуба.