Рочести: сыграем с «Зенитом» так, будто этот матч для «Локомотива» последний

Защитник «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Еврокубка с «Зенитом», которая состоится 3 марта в Санкт-Петербурге. В первой встрече краснодарцы победили со счётом 75:52.«Зенит» — отличная команда. Мы будем играть в этой встрече, как будто она для нас последняя. Ожидаем, что в пятницу будет очень сложно, и готовим себя именно к тяжёлой встрече. Наша цель — квалифицироваться в следующий этап, в полуфинал, и вторая игра — отличная возможность сделать это. Нужно играть так, как будто игры № 3 не существует», — приводит слова Рочести пресс-служба клуба.