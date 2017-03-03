Роуз: нравится ли мне треугольное нападение? Чёрт, а разве есть выбор?

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс»не скрывает, что не в восторге от частого использования командой системы треугольного нападения.«Нравится ли мне треугольное нападение? Чёрт, а разве есть выбор? Я лишь хочу добиваться побед. Это самое важное для любого спортсмена.Я до сих пор не чувствую, что освоил систему в полной мере, но работаю над этим. Я смотрю видео и учусь. Так поступали выдающиеся баскетболисты, а я считаю себя выдающимся. Такие игроки находят выход из любой ситуации», – цитирует Роуза ESPN.