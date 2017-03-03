Е. Пашутин: к матчу с «Анадолу Эфес» УНИКС подходит в полном боевом составе

Главный тренер УНИКСарассказал о задачах команды на предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес».«Анадолу Эфес» – команда быстрая, с длинной «скамейкой». Разыгрывающий Эртель получил звание MVP февраля в Евролиге. Этот игрок обладает дальним броском, хорошо видит передачи, скоростной. Наша задача – остановить его, показав максимально хорошую защиту. Отмечу ещё Деррика Брауна на позиции четвёртого номера. Нам придётся побороться на щитах, поскольку у соперника прыгучая команда. Со снайперами необходимо активно играть на периметре, не давать атаковать без сопротивления. В нападении же нужно двигать мяч, создавать пространство для проходов, использовать наших «больших». Вышел из лазарета Понкрашов, Панин уже провёл полноценную тренировку. Мы практически в полном боевом составе», – цитирует Пашутина официальный сайт клуба.