Д. Иванович: чтобы победить «Валенсию», нужно добавить агрессии и терпения

Главный тренер «Химок»накануне второго матча четвертьфинала Еврокубка с «Валенсией» назвал ключевые факторы, необходимые для победы.«Мы должны выиграть, и мы можем это сделать. Для этого нужно сыграть немного по-другому, чем это было в Валенсии: добавить агрессии и концентрации в защите, а также проявить больше терпения в нападении», – цитирует Ивановича официальный сайт клуба.В первом поединке «Химки» на выезде уступили со счётом 82:88. В следующий этап выйдет команда, одержавшая две победы в серии.