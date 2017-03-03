Итудис: хорошо знаем «Барселону», несмотря на изменения по ходу сезона

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» подчеркнул важность поединка для соперников.
«Мы хорошо знаем друг друга, даже при том, что «Барселона» пережила некоторые изменения в составе по ходу сезона. Каталонцы гонятся за местом в плей-офф, мы тоже решаем свои задачи, и матч очень важен для обеих команд. Нам противостоит серьёзный соперник, потому нужно быть мотивированными и собранными, чтобы победить», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.