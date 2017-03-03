«Автодор» оштрафован Лигой ВТБ на 50 тыс. рублей за критическую статью о судьях

Директорат Единой Лиги ВТБ оштрафовал «Автодор» на 50 тыс. рублей за публикацию на официальном сайте статьи «Омерзительная восьмерка».«Члены Директората ознакомились со статьей «Омерзительная восьмерка», опубликованной на официальном сайте «Автодора», в которой обсуждается судейство матча «Автодор» – «Химки» 15.02.2017 г. и приведены следующие фразы.«На протяжении всей игры «Автодору» приходилось бороться не только с пятеркой химчан на паркете, но и с трио судей, неистово поддерживавших гостей и откровенно испортивших самый результативный матч в истории Единой Лиги ВТБ (227 очков).»«Но серия судейских решений и в концовке не позволила саратовцам рассчитывать на заслуженную победу, испортив самый результативный матч в истории Единой Лиги ВТБ».Данные фразы, по мнению Директората, также задевают честь, достоинство и деловую репутацию Лиги и Судей. В соответствии со Ст. 48.2.6 Регламента Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 2016-2017 гг., на официальном сайте и в социальных сетях Клуба запрещается опубликовывать материалы, содержащие обсуждение темы судейства матчей, а также задевающих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги, представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров и официальных лиц Клубов. За нарушение Ст. 48.2.6 Регламента Директорат чемпионата Единой Лиги ВТБ постановил оштрафовать «Автодор» на 50 тысяч рублей», – цитирует содержания письма Лиги ВТБ официальный сайт клуба.