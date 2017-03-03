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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Автодор» оштрафован Лигой ВТБ на 50 тыс. рублей за критическую статью о судьях

3 марта 2017, пятница. 14:00. Баскетбол
Директорат Единой Лиги ВТБ оштрафовал «Автодор» на 50 тыс. рублей за публикацию на официальном сайте статьи «Омерзительная восьмерка».

«Члены Директората ознакомились со статьей «Омерзительная восьмерка», опубликованной на официальном сайте «Автодора», в которой обсуждается судейство матча «Автодор» – «Химки» 15.02.2017 г. и приведены следующие фразы.

«На протяжении всей игры «Автодору» приходилось бороться не только с пятеркой химчан на паркете, но и с трио судей, неистово поддерживавших гостей и откровенно испортивших самый результативный матч в истории Единой Лиги ВТБ (227 очков).»

«Но серия судейских решений и в концовке не позволила саратовцам рассчитывать на заслуженную победу, испортив самый результативный матч в истории Единой Лиги ВТБ».

Данные фразы, по мнению Директората, также задевают честь, достоинство и деловую репутацию Лиги и Судей. В соответствии со Ст. 48.2.6 Регламента Чемпионата Единой Лиги ВТБ сезон 2016-2017 гг., на официальном сайте и в социальных сетях Клуба запрещается опубликовывать материалы, содержащие обсуждение темы судейства матчей, а также задевающих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги, представителей Лиги, Судей, Игроков, Тренеров и официальных лиц Клубов. За нарушение Ст. 48.2.6 Регламента Директорат чемпионата Единой Лиги ВТБ постановил оштрафовать «Автодор» на 50 тысяч рублей», – цитирует содержания письма Лиги ВТБ официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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БК Автодор
Новости. Баскетбол
3 марта 2017, пятница
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