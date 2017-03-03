Чендлер Парсонс: я достаточно хорош, чтобы играть, но мне нужно превозмочь боль

Форвард «Мемфиса»рассказал о причинах, мешающих ему демонстрировать высокий уровень игры.«Часть моих проблем состоит в болезненных ощущениях в коленях. И это очень разочаровывает, потому что я чувствую себя готовым на 100%, но не имею возможности показать это. Но я думаю, что это больше психологическая проблема.Я испытываю физическую боль. Я достаточно хорош, чтобы играть, но я превозмогаю боль. Хорошая новость состоит в том, что я уже прохожу через это, и нет ничего, с чем бы я не справился. Но да, я думаю, что это больше психологическая проблема. Никто не хочет играть больше, чем я. Знаю, что многие люди разочарованы, но поверьте, они разочарованы не больше меня», — цитирует Парсонса Sportando.