Прокуратура Москвы направила в суд дело экс-президента РФБ Аникеевой

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывших сотрудников Российской федерации баскетбола (РФБ): экс-президента федерации Юлии Аникеевой и бывшего главного бухгалтера Михаила Кочаряна. Данные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
«По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной, совершали хищения средств РФБ.
Так, в период с февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина осуществляла контроль за четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. С этими ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии — Кочаряну.
Данная преступная схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в результате проведения аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Всего в результате мошеннических действий бывших сотрудников федерации похищено почти 44 млн рублей.
В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого продолжительного заболевания, однако его уголовное преследование осуществлялось, поскольку его родственники возражали против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.
Данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чертановский районный суд г. Москвы. Аникеевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело в отношении Силиной было направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу ранее — 15 февраля 2017 года», — сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.