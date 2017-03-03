Харден: я — MVP, а «Хьюстон» будет бороться за победу в плей-офф

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс»поделился мнением о том, достоин ли он звания лучшего игрока НБА, а также оценил перспективы команды.«Да, я считаю себя лучшим. Я — MVP. Перед началом чемпионата и во время предсезонной подготовки все говорили, что мы займём примерно 10-е место в конференции. Сейчас мы в тройке. Если в прошлом сезоне наша команда с трудом вышла в плей-офф, то сейчас у нас есть реальная возможность побороться за трофей», — цитирует Хардена Yahoo! со ссылкой на эфир телешоу Джимми Киммела.