Ибака: если бы Харден остался в «Оклахоме», он не был бы сейчас таким игроком

Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторз» Серж Ибака поделился своими мыслями об уходе лидеров «Оклахомы» за прошедшие несколько лет.
«Это баскетбол, и это бизнес. Я понимаю, что это тяжело для фанатов, но настал момент, когда кто-то должен был уйти, и мы знали, что этот момент придёт. Но я не думал, что он настанет так быстро», — цитирует игрока The Score.
Отметим, что этим летом «Оклахома-Сити Тандер» покинули Кевин Дюрант и Серж Ибака. Также испанец коснулся и ухода из команды Джеймса Хардена в 2012 году.
«Если бы Харден остался в „Оклахоме“, он сейчас не был бы тем Харденом, которого мы видим. Он по-прежнему был бы хорошим игроком, но мы бы видели его выходы только со скамейки запасных», — завершил Ибака.