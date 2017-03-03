Тренер «Валенсии»: в третьем матче нужно будет лучше защищаться против Соколова

Главный тренер «Валенсии»прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 74:98 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.«Химки» сыграли намного лучше. У соперников было больше энергии и они увереннее играли в обороне. В третьей четверти нам удалось провести хорошую работу и сравнять счёт, но «Химки» показывали более стабильную игру и им удалось снова уйти вперёд. «Валенсии» не удавались подборы на другом конце площадки и у нас не получались единоборства при защите. Соколов сыграл прекрасно, он очень умный игрок. Оно доставляет много проблем, поэтому в третьем матче нужно будет лучше защищаться против него», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.