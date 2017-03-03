«Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» и пробился в полуфинал Еврокубка

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» со счётом 88:77 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка, который проходил в Санкт-Петербурге, и пробился в полуфинал турнира.Хозяева площадки проиграли первую четверть с разницей «-15», что и лишило их шансов побороться за итоговый положительный результат. Самым результативным в составе краснодарской команды стал Кевин Джонс, который набрал 17 очков, а также прибавил к ним 9 подборов и 1 передачу. У хозяев стоит отметить дабл-дабл Стефана Марковича — 21 очко и 12 передач.