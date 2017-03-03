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Отец Таунса готов судиться с «Миннесотой» из-за травмы, нанесённой талисманом

3 марта 2017, пятница. 22:27. Баскетбол
Отец лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса готов судиться с командой своего сына, сообщает Rotoworld. Причиной тому стала травма ноги, которую Таунс-старший получил 26 января, сидя на трибуне во время матча.

Болезненное повреждение случилось в результате трюка талисмана «Миннесоты», который, выполняя спуск с лестницы на паркет, случайно зацепил стул, нанёсший ощутимый удар в область колена Таунса-старшего.

Теперь отец игрока готов рассматривать все возможные варианты разрешения конфликтной ситуации, включая и судебный иск. Впрочем, ожидается, что проблема будет решена путём достижения выгодного соглашения для пострадавшей стороны.

Видео инцидента можно посмотреть на YouTube.
Источник: Rotoworld Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс
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