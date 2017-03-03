Перасович: УНИКС бил 26 штрафных, мы 16 — это странно

Главный тренер «Анадолу Эфес» прокомментировал победу над УНИКСом со счётом 99:92 в овертайме матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Казани.«Очень важная для нас игра. Мы боремся за выход в плей-офф, и после этой победы наши шансы выросли. Но все матчи в Евролиге очень трудные, поэтому каждый матч надо играть, как последний. Сегодня мы сыграли хорошо, жёстко и должны были выигрывать в основное время и не доводить игру до овертайма, но ошиблись. Не могу не отметить проблему со штрафными, УНИКС бил 26, мы 16, это странно. Браун — отличный игрок, очень важный для нас, поэтому и забил такой важный бросок на последних секундах четвёртой четверти. Женщина-рефери? Без комментариев. Какая разница, мужчина судья или женщина? Вполне может быть, что лучшим рефери в мире может быть женщина», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.