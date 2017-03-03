Соколов: в гостях у «Валенсии» для «Химок» всё начнётся с нуля

Центровой «Химок»прокомментировал домашнюю победу над «Валенсией» со счётом 98:74 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.«Мы сравняли счёт в серии, и в Валенсии нас ждёт очень сложная игра. Рады, что победили, но серия продолжается, и сейчас главное — не расслабляться, потому что в гостях будет тяжело. Там всё начнётся с нуля. Сегодня мы хорошо боролись, все отдавались игре, тогда как в Испании была какая-то расслабленность. С ними нужно играть физически, с большой самоотдачей. Когда мы стали играть жёстко, соперник сразу же поплыл. Будем стараться победить в гостях», — приводит слова Соколова официальный сайт «Химок».