Обрадович: надеюсь, в полуфинале Еврокубка будет две российских команды

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал победу над «Зенитом» со счётом 88:77 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка, которая позволила его подопечным пробиться в полуфинал.«Я очень рад, что наша команда вышла в полуфинал Еврокубка. Мы представляем не только «Локомотив» и Краснодар, но и всю Россию, и я надеюсь, что «Химки» тоже выиграют свою серию и в полуфинале будут две российские команды.Что касается этой серии, то мы победили сильного соперника. Пусть по счёту могло показаться, что победа далась нам легко, но это не так. В первой игре «Зениту» очень серьёзно не хватало Тиммы, который получил травму, а во втором матче он ещё был не в форме, что тоже создало их команде трудности. В обеих играх мы хорошо начинали первые четверти, действовали лучше и увереннее соперника, а потом сохраняли эту уверенность на протяжении обоих матчей», — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Зенита».