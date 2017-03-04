Итудис: ЦСКА доминировал над «Барселоной» в большинстве аспектов

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал разгромную победу над «Барселоной» со счётом 85:61 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Поздравления команде. Очевидно, что мы по-настоящему хорошо начали игру, как в защите, так и в нападении. Мы оттолкнулись от этого старта и сохраняли лидерство, показывая хороший баскетбол. Мы уступили во второй и третьей четвертях, но перевес оставался большим, и мы продолжали действовать в том же ключе. Игроки – не роботы. При этом мы доминировали в большинстве аспектов, и это доказывает перевес в рейтинге полезности – 49-111», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.