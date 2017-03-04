Хайнс: ЦСКА становится всё лучше и лучше

Форвард ЦСКАпрокомментировал разгромную победу над «Барселоной» со счётом 85:61 в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Мы провели великолепную первую четверть. Это как раз то, что мы хотели сделать в этом матче: удачно начать. И мы это сделали. В первой четверти мы не только отлично защищались, но и хорошо сыграли в атаке. Во второй и третьей четвертях мы смогли удержать преимущество, хотя сыграли не лучшим образом.ЦСКА становится всё лучше и лучше. Мы должны закончить регулярный сезон на мажорной ноте и быть готовыми к более важным матчам», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.