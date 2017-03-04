Де Коло: в матче с «Барселоной» всё решила первая четверть

Защитник ЦСКАпрокомментировал победу над «Барселоной» в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы выиграли первую четверть со счётом 29:4, что позволило им выиграть матч — 85:61. Де Коло стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.«Всё решила первая четверть. Да, мы уступили во второй и третьей четвертях, но важно то, как мы сегодня играли. В дебюте успех нам принесли командные действия и агрессивность. Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Де Коло официальный сайт Евролиги.