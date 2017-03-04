«Филадельфия» победила «Нью-Йорк», Шарич оформил дабл-дабл

«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 105:102 в пользу хозяев.В составе «Филадельфии» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал, на счету которого 21 очко и 10 подборов. Джастин Андерсон набрал 19 очков, 16 очков в активе Роберта Ковингтона. За «Нью-Йорк» 21 очко набрал Лэнс Томас, ещё 20 команде принёс Деррик Роуз, по 18 — Кармело Энтони и Кристапс Порзингис.