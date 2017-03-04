Томас: кто-то из суперзвёзд перейдёт в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас считает, что назначение Мэджика Джонсона на пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс» положительно скажется на составе клуба.
«Кто-то из суперзвёзд переедет туда. Мэджик Джонсон — лучший игрок «Лейкерс» в истории, и то, что теперь он принимает решения, шаг в верном направлении. Его все уважают.
«Лейкерс» не будут вечно в таком положении, в котором находятся сейчас. Он приведёт туда новых игроков», — приводит слова Томаса Boston Globe.
Защитник отметил, что сам он в «Лейкерс» не собирается.