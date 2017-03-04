Энтони: ни один спортсмен не пойдёт на то, чтобы сознательно проигрывать

Форвард «Нью-Йорк Никс»выразил отношение к стратегии умышленных поражений в матчах ради высокого выбора на драфте.«Как игрок я никогда на соглашусь на такое. Баскетболисты всегда выходят на площадку, только чтобы побеждать. Возможно, с точки зрения болельщиков и допустимо сознательно проигрывать. Но я не представляю, как игрок может выйти на площадку, думая: «Ну ладно, попробуем уступить в ближайших 15-20 поединках. Будем думать о драфте». Это ужасный образ мыслей. Ни один спортсмен не пойдёт на такое», – цитирует Энтони Newsday.