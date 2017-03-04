Энтони: «Нью-Йорк» постоянно играет одинаково

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони уже не первый раз за сезон негативно высказался о тактике, присущей команде. Своё мнение игрок высказал после поражения команды прошлой ночью в матче с «Филадельфией Сиксерс».
«На протяжении всего матча мы всегда играем одинаково. Даже когда соперник вносит какие-то коррективы и приспосабливает свою оборону к нашей игре, мы продолжаем играть, не внося никаких коррективов», — цитирует Энтони Sportando.
Подобное заявление лидера «Нью-Йорка» в американской прессе было расценено не только как выпад в сторону тренера команды Джеффа Хорнасека, но и как недовольство системой треугольного нападения.