Гудлок пропустит из-за травмы 4-6 недель

Защитник тель-авивского «Маккаби» Эндрю Гудлок выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель. Одному из лидеров команды предстоит операция на лодыжке. Об этом в своём «твиттере» со ссылкой на источники в израильском клубе сообщил известный инсайдер Дэвид Пик.
В нынешнем сезоне Евролиги Гудлок появлялся на паркете в 20 матчах. В среднем игрок проводит на площадке чуть менее 29 минут, за которые собирает коллекцию из 17 очков, 2,7 подбора и 2,9 передачи.
Потеря Гудлока, по-видимому, лишит «Маккаби» даже тех призрачных шансов на попадание в плей-офф, которые оставались у команды в неудачно складывающемся для неё сезоне Евролиги.