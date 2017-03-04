Адам Сильвер: при международном расширении отдадим предпочтение Мексике

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что в случае увеличения команд в лиге за счёт других стран, организация предпочтёт сотрудничать с представителями из Мехико-Сити.
«С точки зрения новых международных рынков, наиболее детально мы изучаем возможность получить команду в Мехико-Сити», — цитирует слова Сильвера The Score.
Также Сильвер добавил, что рассматривал возможность организации турнира в межсезонье в Мехико, дабы повысить интерес к баскетболу в самом густонаселённом городе Северной Америки.