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175 лет назад 2016
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Хорнасек: треугольное нападение — лишь часть системы

5 марта 2017, воскресенье. 00:28. Баскетбол
Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек рассказал о своём видении так называемого треугольного нападения, которое навязывается команде на протяжении всего регулярного чемпионата.

«Я общался с Филом Джексоном по этому поводу. В нашем понимании нет такого, что мы должны играть все 48 минут только треугольное нападение. Мы по-прежнему хотим делать и другие вещи. Невозможно играть эту систему всё время, особенно в заключительной части игры. Треугольное нападение — лишь часть всей системы», — приводит слова Хорнасека ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Джефф Хорнасек
Новости. Баскетбол
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