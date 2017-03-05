Хорнасек: треугольное нападение — лишь часть системы

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек рассказал о своём видении так называемого треугольного нападения, которое навязывается команде на протяжении всего регулярного чемпионата.
«Я общался с Филом Джексоном по этому поводу. В нашем понимании нет такого, что мы должны играть все 48 минут только треугольное нападение. Мы по-прежнему хотим делать и другие вещи. Невозможно играть эту систему всё время, особенно в заключительной части игры. Треугольное нападение — лишь часть всей системы», — приводит слова Хорнасека ESPN.