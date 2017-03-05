«Сан-Антонио» стал второй командой НБА, обеспечившей себе место в плей-офф

«Сан-Антонио Спёрс», выиграв в овертайме у «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 97:90, довёл соотношение побед и поражений в нынешнем регулярном чемпионате до 48-13. Таким образом, «Сан-Антонио» стал второй командой НБА после «Голден Стэйт Уорриорз», досрочно обеспечившей себе место в плей-офф. «Спёрс» попали в восьмёрку лучших представителей Западной конференции 20-й сезон подряд. Последний раз им это не удавалось в сезоне-1996/97, который стал первым для главного тренера Грега Поповича во главе команды.