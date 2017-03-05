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Рубио помог обновить рекорд НБА, оформив 79-й трипл-дабл текущего сезона

5 марта 2017, воскресенье. 10:03. Баскетбол
Разыгрывающий «Миннесота Тимбервулвз» Рики Рубио, набрав 11 очков, совершив 13 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс», оформил трипл-дабл, который суммарно стал 79-м в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, был установлен новый рекорд НБА по этому показателю. Предыдущий лучший результат лиги в 78 трипл-даблов был достигнут в сезоне-1988/89.

Более половины всех трипл-даблов чемпионата в сумме совершили разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук (30) и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (15).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рики Рубио
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