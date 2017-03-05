Рубио помог обновить рекорд НБА, оформив 79-й трипл-дабл текущего сезона

Разыгрывающий «Миннесота Тимбервулвз», набрав 11 очков, совершив 13 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс», оформил трипл-дабл, который суммарно стал 79-м в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, был установлен новый рекорд НБА по этому показателю. Предыдущий лучший результат лиги в 78 трипл-даблов был достигнут в сезоне-1988/89.Более половины всех трипл-даблов чемпионата в сумме совершили разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер»(30) и защитник «Хьюстон Рокетс»(15).