Уэйд: когда Кроуфорд ловит кураж, остановить его один на один невозможно

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».поймал кураж, а когда это происходит, то остановить его один на один невозможно. Если соперник реализует такие сложные броски, остаётся только вынимать мяч из кольца. К тому же после большого перерыва мы потеряли ритм в нападении по сравнению с первой половиной, когда нам удавалось надёжно защищаться», – цитирует Уэйда ESPN.Встреча завершилась поражением «Чикаго» со счётом 91:101.