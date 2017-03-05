«Астана» победила «Парму», Крубалли оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов

«Парма» на выезде потерпела поражение от казахстанской «Астаны» со счётом 73:88 в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева набрали из трёхсекундной 32 очка, пропустив 26, и выиграли борьбу за подборы 44-39, хотя реализовали 26 % трёхочковых против 33 % у соперника.Самым эффективным игроком встречи с дабл-даблом из 21 очка и 12 подборов стал мощный форвард «Астаны». У проигравших отличился разыгрывающий, набравший 14 очков и отдавший шесть передач.