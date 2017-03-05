Зайцев: «Химкам» сложно было настроиться на матч с «Цмоки-Минск»

Защитник «Химок»прокомментировал победу своего клуба над «Цмоки-Минск» (80:72) в Единой лиге ВТБ.«Мы начали очень хорошо, но затем немного расслабились, так как это был второй матч за три дня. Возможно, сложно было настроиться, мы физически подустали, но потом собрались и удерживали комфортную разницу до самого конца. Впереди игра в Валенсии, и все в команде понимают, что это очень ответственная встреча. Все будут настраиваться по максимуму», — приводит слова Зайцева официальный сайт клуба.