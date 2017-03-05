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Итудис: ЦСКА перекрыл кислород Бойнтону и придерживался плана

5 марта 2017, воскресенье. 22:14. Баскетбол
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Нижним Новгородом» (101:65) в Единой лиге ВТБ.

«Хочу поздравить свою команду с очередной победой на выезде. С первых минут мы смогли перекрыть кислород основному плеймейкеру «Нижнего» Кенни Бойнтону, потому что без него, а также без отсутствовавшего в составе Ивана Стребкова нашим соперникам было сложно в организации игры. Мы придерживались нашего плана на протяжении всего матча, и я постарался распределить время на площадке между всеми нашими игроками. Хочу отметить, что сегодня мы сделали почти 30 передач и показали хорошую командную игру», — цитирует Итудиса сайт Лиги ВТБ.
Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
Теги
БК Нижний Новгород ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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