Итудис: ЦСКА перекрыл кислород Бойнтону и придерживался плана

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своих подопечных над «Нижним Новгородом» (101:65) в Единой лиге ВТБ.«Хочу поздравить свою команду с очередной победой на выезде. С первых минут мы смогли перекрыть кислород основному плеймейкеру «Нижнего» Кенни Бойнтону, потому что без него, а также без отсутствовавшего в составе Ивана Стребкова нашим соперникам было сложно в организации игры. Мы придерживались нашего плана на протяжении всего матча, и я постарался распределить время на площадке между всеми нашими игроками. Хочу отметить, что сегодня мы сделали почти 30 передач и показали хорошую командную игру», — цитирует Итудиса сайт Лиги ВТБ.