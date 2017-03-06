31 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» одолеть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:105.
Ключевой оказалась третья четверть поединка, которую подопечные Стива Керра выиграли с разницей «+9». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Стивен Карри, записавший в свой актив 31 очко, 8 подборов и 6 результативных передач.
В составе «Никс» отличился защитник Деррик Роуз, набравший 28 баллов. Форвард Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.
Регулярный чемпионат НБА
«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)
«Нью-Йорк»: Роуз (28), Порзингис (24), Энтони (15), Холидей (10), Бейкер (9).
«Голден Стэйт»: Карри (31), Томпсон (29), Грин (13), Пачулия (10), Уэст (7).
5 марта 2017, воскресенье. 23:30 МСК. Нью-Йорк (США). «Мэдисон Сквер Гарден».