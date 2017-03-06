31 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» одолеть «Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:105.Ключевой оказалась третья четверть поединка, которую подопечныевыиграли с разницей «+9». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий, записавший в свой актив 31 очко, 8 подборов и 6 результативных передач.В составе «Никс» отличился защитник, набравший 28 баллов. Форвардоформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.Роуз (28), Порзингис (24), Энтони (15), Холидей (10), Бейкер (9).Карри (31), Томпсон (29), Грин (13), Пачулия (10), Уэст (7).5 марта 2017, воскресенье. 23:30 МСК. Нью-Йорк (США). «Мэдисон Сквер Гарден».