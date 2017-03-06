«Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану», Дэвис набрал 31 очко, Мозгов — 8

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:97.После первой половины встречи гости уступали «Лейкерс» в счёте, но в третьей четверти перехватили инициативу и удерживали лидерство до финальной сирены.В составе победителей лучшими оказались, набравший 31 очко, и— 26 очков и 11 подборов. Среди хозяев самым результативным сталс 19 очками.Россиянинпровёл на площадке 15 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 5 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот. Для Тимофея это первая игра после пяти кряду, проведённых на скамейке запасных.